父親節即將到來，遠傳friDay購物發現，受防疫生活影響，站上父親節熱銷商品類型有所變化。今年「科技保健」、「返公門面」與「宅享生活」成為三大選購重點。為讓消費者能輕鬆選購父親節禮品，遠傳friDay購物於站上推出「霸氣狂買節」活動，下殺2折起，不但週週開放Samsung Galaxy S6 1元開搶，全站消費滿萬元還可抽最高8%回饋。此外，還可運用贈禮簡訊服務，想向老爸訴說感心內心話。

遠傳friDay購物觀察，今年受到本土疫情影響，國人對於健康的重視更甚於去年。七月中起2週內健康概念商品，如健康監測智慧手錶、保健食品、運動健身等都有明顯成長！其中，具血氧量測功能的智慧手錶，近兩周內買氣成長逾9成。而保健食品禮盒組今年買氣也更甚以往，業績也較去年成長4成。

隨國內疫情趨向穩定，為爸爸返回公司上班做準備，如電動刮鬍刀、男用皮夾、手錶、皮帶等，買氣也逐漸回升！遠傳friDay購物推薦德國百靈電鬍刀、BALLY防刮牛皮紅白條紋長夾等禮品。另平台觀察到男性保養品買氣較去年大增6成，現也推出限量加大版SK-II 男士活能青春露。

除了外出用門面必備，運用些小巧思就可以升級爸爸的生活質感與樂趣。遠傳friDay購物推薦膠囊咖啡機，全館指定機種享驚喜價；德國原廠進口啤酒杯/白酒杯適合有品味喜歡小酌的父親們。義大利BLACK HAMMER陸羽不鏽鋼真空保溫沖泡杯禮盒組也下殺5折。

此外，只要在站上購物後於訂單查詢頁輸入祝福話語，商品出貨後隔日，遠傳friDay購物就會將想說的話透過簡訊發送至收件人手機中，幫你傳達祝福心意！