彰化縣社頭鄉「祭祀公業張克經」爆發派下權爭議，4日大批張氏子孫聚集在公所前拉布條抗議，抗議外地不肖子孫勾結代書盜賣祖厝，自救會代表人張森林表示，祖厝土地緊鄰社頭車站，超過1500坪土地，現在7戶現居在此，希望公所先停止本案作業，依後續法院判決確定再辦理，不然賣掉就來不及了。
自救會張森林表示，上周突然有許多建商與房仲到附近看土地，一查才發現祭祀公業已經被隔壁村的家族成員登記完畢，但現居在祖厝的成員根本就不知道此事，目前程序已經走完公告，接下來只要選出新的管理人向公所核備，他們就能變賣祖產。
張森林說，「祭祀公業張克經」子孫世居於社頭鄉廣興村大圳巷祖厝，為感念祖先前幾年才集資翻修，怎麼可能說賣就賣，懷疑有不肖族人勾結不肖土地代書，提供不完整的資料跟公所申請派下全員證明，謀劃盜賣祖產，可笑的是現居在祖厝上的各戶人家，皆被屏除在名單外，天底下哪有這種事情。
社頭鄉公所回應，今年4月28日月張州謙先生申請「祭祀公業張克經」派下員名冊、派下全員系統表及不動產清冊，自5月18日自6月16日共30日已經公告完成，公所皆依照相關法令秉公處理，期間也沒有其他派下員反映有錯誤或遺漏。
公所強調，公所是行政單位，任何案件都要依法有據，公所沒有權責可以要求民眾送件申請或停止相關作業，建議自救會先提出訴訟，待法院判決確定後續公所在收到相關判決會，同樣會依法行政，協助進行撤銷等動作。
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