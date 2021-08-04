汽車、醫療及工業相關產品需求暢旺，連接線器廠信邦(3023)7月合併營收達22.01億元，再創單月歷史新高，信邦表示，第3季可望延續往年趨勢，有機會超越第2季，再創單季歷史新高。

傳統旺季來臨，信邦業績延續之前成長趨勢，7月合併營收首度突破22億元，達22.01億元，月增0.97%，年成長15.29%，再創單月歷史新高；累計前7月合併營收為146.92億元，較去年同期成長24.88%。

信邦表示，7月合併營收成長，主要是汽車、醫療及工業應用等產業銷售分別較6月成長12.94%、3.49%及2.27%。

就產品別銷售來看，連接線組生產銷售佔集團7月營收74.26%；連接器及零組件銷售佔25.74%；若依產業別銷售分布，通訊及電子周邊產業佔合併營收27.48%；工業應用產業佔27.06%；綠能及節能產業佔24.65%；汽車產業佔11.20%；醫療及健康照護產業佔9.61%。

若以前7月銷售與去年同期相較，醫療及健康照護產業成長19.90%、汽車產業成長96.78%、綠能及節能產業成長1.10%、工業應用產業成長19.07%、通訊及電子周邊產業成長42.63%。

信邦第2季合併營收63.91億元，較第1季成長6.65%，較去年同期52.88億元成長20.84%，創下單季歷史新高，由於消費性產品比重較第1季增加4.02個百分點，且台幣、人民幣升值及原物料成本上漲，產品組合影響到毛利率，單季合併毛利率25.79%，季減0.27個百分點，年減0.49個百分點，單季稅後盈餘為6.37億元，季增8.72%，年成長8.51%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.73元；累計今年上半年合併營收123.82億元，年成長26.72%，合併毛利率25.92%，年減0.1個百分點，營業淨利15.36億元，年成長24.93%，稅後盈餘為12.23億元，年成長18.14%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為5.25元。