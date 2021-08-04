工業電腦大廠研華(2395)今（4）日召開線上法說，指出將透過全球綜合區域（GIRC）經營策略重整區域組織，強化在地核心能力擴大營收及市占率，並以「無限賽局」思維接軌智聯網（AIoT）強勁成長趨勢，預計2025年底前設立15個新型態事業部（Emerging SBU）。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，去年針對全球化布局提出的全球綜合區域（GIRC）經營概念，為總部以產業市場驅動（Sector Drive）貫穿全球，並以深植區域核心經營能力（CMD）、落地全球綜合服務事業（AS+）等2大核心強化在地服務事業經營。

陳清熙指出，針對2020～2030年的10年營運發展，研華將鎖定智慧醫療、智慧城市及零售、能源與環保、智能製造、精準IoT電商、多產品通路、設備製造業／交通設施、嵌入邊緣計算、大客戶客製、雲端平台等產業市場。

研華將透過數位化商務模式轉型、業務營運與管理、組織及人才發展、策略投資結盟、企業社會責任與品牌等方式，強化全球各區域核心經營能力。全球綜合服務事業除維持既有客製化組裝與RMA服務功能外，將延伸到府、租賃、系統整合、一站式工業周邊採購等服務。

陳清熙表示，深植區域核心經營能力、落地全球綜合服務事業策略將首先於日本及韓國2地執行，進行營運組織重整及新隊形建構，以日韓2地營收至2025年突破4億美元為目標，此概念未來將逐步在台灣及中國大陸實踐落地。

研華董事長劉克振表示，據Gartner研調指出，2020～2025年智聯網（AIoT）應用市場在軟體解決方案及產業集成服務將有強勁成長。研華將以「無限賽局」思維，擴大投資WISE-IoT軟體平台、產業解決方案（SRP）及AS+綜合服務事業，全面接軌普及應用趨勢。

劉克振指出，研華預計2025年底前設立15個新型態事業部，包括AIoT各類軟體平台及工業App產品約5個事業部，智慧製造、設備聯網、智慧節能、環境及水處理、智慧城市服務、智慧零售、智慧醫院等產業解決方案（SRP）約7個事業部，以及AS+事業部3個。