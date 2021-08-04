因汽車銷售量漸漸從新冠疫情中恢復，日本本田汽車4日表示，上季營業利益已從2020年同期虧損1,137億日圓，轉為2,432.1億日圓約22.3 億美元。

同時，本田上季實際營利，也是市場預估值1,192億日圓的兩倍。

本田樂觀地將全年財測上修18%，預計營業利益應可達7800億日圓，比5月的預估值6600億日圓還要高。至於外界對本田汽車本財年的營利預估，則為7640億日圓。