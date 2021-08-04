《國際產業》本田上季營利超預期 全年財測上修18％ 15:592021/08/04 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因汽車銷售量漸漸從新冠疫情中恢復，日本本田汽車4日表示，上季營業利益已從2020年同期虧損1,137億日圓，轉為2,432.1億日圓約22.3 億美元。 同時，本田上季實際營利，也是市場預估值1,192億日圓的兩倍。 本田樂觀地將全年財測上修18%，預計營業利益應可達7800億日圓，比5月的預估值6600億日圓還要高。至於外界對本田汽車本財年的營利預估，則為7640億日圓。 《國際產業》索尼上季營利增 上修全年財測目標5％ 《國際產業》OCBC上季淨利飆升59％ #日圓 #營利 #本田 #全年財測 #上修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》蘋概股紅了 港股回升0.88％ 16:502021/08/04 財經 《美股掃瞄》蘋果、醫療保健股撐盤 標普500再創新高 09:112021/08/04 財經 《生醫股》承業醫H1淨利1.79億 創同期歷史新高 09:452021/08/04 財經 《美股掃瞄》美股消息面：憂疫情惡化 油價連2跌 09:112021/08/04 財經 群創上季淨利增85％ 新高 04:102021/08/04 財經要聞 《日股》疫情進入新階段 日股震盪整理 12:012021/08/04 財經 UA上季財報靚 調升全年財測 04:102021/08/04 全球財經 德魯里預測 今年貨櫃航商獲利 估暴增三倍 04:102021/08/04 財經要聞 瓦斯止漏作業5勞工昏迷 中市勞工局：違反職安法最高可罰30萬元 15:262021/08/04 社會 《日股》疫情加劇堪憂 日股上攻乏力 16:502021/08/04 財經 《國際金融》財報樂觀 歐股再闖新高 16:332021/08/04 財經 財經熱門新聞 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 韓國重磅級人物回歸 全球半導體格局恐將改寫？ - 財經 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 這檔金融股已賺10％價差還要抱到除息？存股達人1句分析 散戶大驚 - 財經 離岸風電國產化 大躍進 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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