英國投資信託公司RIT資本夥伴目前正對加密投資平台Aspen Digital進行新一輪的領投，希望能為線上平台提供資金，為富有的投資人提供加密投資的單一管理入口。

Aspen Digital在周三聲明中表示，RIT將領投總部位於香港的Aspen Digital，融資金額約880萬美元，其他投資人包括泰國首富家族Chatchaval Jiaravanon和Chaval Jiaravanon。

Aspen將瞄準歐洲和亞洲、中東的家族理財辦公室和資產管理公司，提供單一的投資入口，從中建立多樣化的加密投資組合。讓世界上最古老的財富管理家族信任該公司的平台解決方案。

目前投資人對加密技術的熱情大幅上升。一項研究顯示，每10家機構投資人中，就有7家預計未來將投資或購買數位資產。

RIT最近投資了許多與加密相關的公司例如美國加密交易所Kraken。

Aspen Digital的目標是為家族理財辦公室和其他財富管理公司提供一個加密投資入口，該入口將負責合規程序並承擔交易風險。