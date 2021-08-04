順藥(6535)下午舉行法說會，說明旗下專案亮眼成績外，也表示將持續與學界合作並評估極具獲利潛力的早期新藥案件，鎖定異體細胞治療、核酸和胜(月太)遞送系統、抗體偶連藥物(ADC)與創新抗體或小分子藥物等未來趨勢療法。

目前順藥旗下擁有四大產品線，包含長效止痛針劑LT1001、缺血性腦中風新藥LT3001、尿毒搔癢症外用膏藥LT5001及標靶融合蛋白抗癌新藥LT2003。順藥董事長林榮錦表示，公司產品各擁利基、佈局完善，長效止痛劑、缺血性腦中風新藥及尿毒搔癢症外用膏藥分別代表著可穩定帶來現金流的金牛、明日之星及搶佔藍海市場的利器。

順藥旗下缺血性腦中風重磅新藥LT3001完成臨床2a期試驗，結果顯示其主要安全性指標達標並具備改善神經行為與功能性趨勢效果。LT3001為一個專為缺血性中風設計的創新藥物，根據本次臨床數據顯示LT3001擁有溶栓與神經保護之雙效功能，不僅更安全，同時也延長病人治療的時間窗，將可望一舉突破現有藥物治療之侷限並成為顛覆性療法。

LT5001為全球首創尿毒搔癢外用藥膏，現於台灣執行的洗腎患者臨床一期已全數收案完畢並預計於今年第三季發表分析結果。據The lancet文獻統計，全球患有末期腎臟病或已接受洗腎治療的病患約有700-800萬人，其中尿毒搔癢症病患約佔4成、達300萬人。以競爭態勢來看，目前全球僅日本與韓國有一款尿毒搔癢適應症上市藥物，且無任何在研競品採用外用劑型。

LT1001長效止痛針劑已分別取得台灣和新加坡的上市許可，此外，順藥也持續推進泰國、馬來西亞、韓國及烏克蘭藥證申請，並預計將於2022、2023年陸續取證。在全球策略規劃方面，首重加速中國大陸三期臨床試驗收案並預計於2023年取證，進而創造極高現金流收入。

標靶融合蛋白抗癌新藥LT2003是一種具靶向性及前驅藥物轉化能力的癌症標靶療法(TarZyme平台)，藉由高特異性辨識多種腫瘤細胞的能力以及透過前驅藥物轉化之策略，能解決傳統化療系統性的副作用以及藥物無法有效於腫瘤周邊累積問題，有機會應用於多種癌症。LT2003於2020年3月取得美FDA授予胰臟癌孤兒藥資格認定。