台中市中區4日發生瓦斯公司，有5名工人疑在挖瓦斯管線時，大量瓦斯外洩，分別昏迷於坑洞內，被救起時均無生命跡象，緊急送醫後5人都恢復呼吸心跳，有人質疑，當時下去涵洞的5名工人未著標準，氧氣罩、防焰衣等配備，瓦斯公司表示，救人要緊，等人清醒後再一一釐清事發原因。

消防局指出，消防員先以背上空氣瓶下去涵洞救人，注入空氣及布水線稀釋瓦斯濃度，並趕緊請瓦斯公司做瓦斯止漏處理，5人在2米深涵洞內，呈現交疊情形毫無意識，案發經過，要經主管單位做事故調查釐清。

欣中瓦斯公司副總林正廷指出，因連日下雨有民眾反映，現場瓦斯水管處有積水的狀況，所以由承包商派駐現場實施開挖工程查看，施工現場並有監工人員，有依照程序開挖，至於有無防護配備，包括，防火焰及氧氣罩，他表示，因現場是外包承包商工人施工，目前他們人都在搶救，所以要等他們清醒後，再予以釐清。