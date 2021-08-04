今天（8月4日）下午，中國國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，移民局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前，境外疫情反彈明顯，移民局密切關注全球疫情走勢，強化出入境管理，強化各項措施。

將進一步嚴格口岸邊境管理，境外航班分區查驗，海港口岸非必要不登陸，邊境一線保持最高等級的防控。

此外，將嚴格限制非緊急非必要的人員跨境流動，從嚴審批簽發出入境證件，非必要非緊急，暫不簽發普通出入境證件。