陸移民局：非必要緊急 暫不簽發普通出入境證件 16:032021/08/04 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為嚴格限制非緊急非必要的人員跨境流動，大陸移民局今天表示，非必要非緊急，暫不簽發普通出入境證件。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（8月4日）下午，中國國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，移民局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前，境外疫情反彈明顯，移民局密切關注全球疫情走勢，強化出入境管理，強化各項措施。 將進一步嚴格口岸邊境管理，境外航班分區查驗，海港口岸非必要不登陸，邊境一線保持最高等級的防控。 此外，將嚴格限制非緊急非必要的人員跨境流動，從嚴審批簽發出入境證件，非必要非緊急，暫不簽發普通出入境證件。 各國爆突破性感染 莊人祥證實：國內有6例 夜市攤販兼差「計程車外送」賣毒 南市刑大逮9人 #非必要 #非緊急 #簽發 #證件 #移民局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不堪大雨沖刷 土石崩落影響龍崎10戶民宅 15:242021/08/04 社會 臨床試驗出現顏面神經麻痺及眼壓高等罕見不良反應 陳時中：高端無保護力資料 04:102021/08/04 焦點要聞 《半導體》產能缺＋智慧機遞延 外資降義隆目標價至170元 10:362021/08/04 財經 陸疫情延燒 鄭州、揚州淪重災區 04:102021/08/04 財經要聞 多國爆Delta突發性感染 完整接種疫苗仍染疫 13:092021/08/04 生活 微軟要求打疫苗才能進辦公室 07:352021/08/04 財經 天坑處理太消極 副市長、鄭照新齊轟市府官員 09:072021/08/04 政治 影／聽陳時中談高端 柯批「傲慢硬幹」：讓懂的人更憤怒 15:072021/08/04 政治 業績遜於預期 阿里加碼庫藏股穩市 04:102021/08/04 全球財經 《美股掃瞄》蘋果、醫療保健股撐盤 標普500再創新高 09:112021/08/04 財經 拉抬接種率 美FDA傳9月初全面批准使用輝瑞疫苗 11:012021/08/04 國際 兩岸熱門新聞 東奧》中國奧運史第一人 謝震業闖入200米半決賽 - 兩岸 東奧》16歲小包子管晨辰 體操平衡木勝傳奇女王拜爾斯奪金 - 兩岸 10天23地 南京疫情是如何擴散全大陸的？ - 兩岸 談台海問題 星國總理李顯龍：台灣海峽確實有誤判情勢的危險 - 兩岸 - 旺報 北京今新增3例新冠確診 2地升級中風險 和南京疫情屬同一傳播鏈 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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