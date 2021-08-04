疫苗已到貨 新北明後天完成第四輪施打 16:042021/08/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗今日都已經到貨，明天、後天會將第4輪預約者施打完畢。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市先前因中央疫苗配送不足，暫停1至4日的第4輪疫苗施打，新北市府2日曾表示，剩下的疫苗將供給第2劑的人員施打，第4輪將等5日後中央配發，民眾也擔心明日是否可如期施打疫苗。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗今日都已經到貨，明天、後天會將第4輪預約者施打完畢。 南投縣國高中教職員工8月5日起3天 分流分時接種疫苗 搶攻疫後經濟 新北打造淡水成北台灣水上休閒中心 #施打 #第4輪 #疫苗 #到貨 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 移民持續穿越美墨邊界 傳美國擬提供疫苗施打 15:282021/08/04 國際 黃珊珊曝疫苗最後一刻才補足 中央擬調整疫苗配送時程 14:452021/08/04 生活 苦於無法入境 德國交換生盼施打疫苗可來台 12:522021/08/04 生活 阿公打疫苗 忘記停車位置誤認遭竊 三重警陪走4條街尋獲 13:422021/08/04 社會 確診新北男曾到台南吃麻辣燙2小時 匡列23名顧客2員工 17:592021/08/04 生活 苗栗縣恢復施打 第4輪AZ疫苗請民眾洽原預約院所接種 16:132021/08/04 生活 專家同意疫苗混打 盧秀燕籲中央儘速開放 16:182021/08/04 生活 55歲以上登記莫德納5日開放預約 預計8／11-8／17日施打 09:102021/08/04 生活 第5輪明起預約 全打莫德納 總計51.9萬人可接種 04:102021/08/04 焦點要聞 東生華打造「健康當責」思維 疫苗假、物資及車資補助全都到位 10:072021/08/04 健康 北市今獲配7.3萬劑疫苗 仍無法供補教業施打 14:422021/08/04 生活 生活熱門新聞 盧碧颱風明從這登陸 全台最大風雨時程曝 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 記者問高端遭陳時中怒飆這句 眾人看傻：明天繼續問 - 生活 莫德納特殊副作用曝光 醫揭這2類人最該擔心 - 生活 雄獅再傳員工確診 密切接觸者2人陰性、3人等報告 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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