新北市先前因中央疫苗配送不足，暫停1至4日的第4輪疫苗施打，新北市府2日曾表示，剩下的疫苗將供給第2劑的人員施打，第4輪將等5日後中央配發，民眾也擔心明日是否可如期施打疫苗。對此，新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗今日都已經到貨，明天、後天會將第4輪預約者施打完畢。