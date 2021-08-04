台中市疫情相對穩定，但各項防疫工作仍不鬆懈，台中市長盧秀燕4日上午主持市府防疫會議時為醫療院所爭取紓困，更呼籲中央早日開放疫苗混打，並希望中央配還疫苗給已提前完成國高中老師施打疫苗的縣市。

盧秀燕表示，疫情期間各醫療院所營運也面臨困境，去年衛福部針對醫療院所全年收入低於八成者，酌予補助補滿八成，籲請中央今年仍比照去年方式補足院所收入。6月18日立法院已三讀通過8400億元特別預算，她呼籲衛福部加強行政效率，加速核撥相關經費予各醫療院所。

此外，由於國高中老師為準備開學，須提前整備，會接觸校園、學生等，等不及中央8月初配撥疫苗後才施打，因此包含台中有超過十個縣市已提前調撥疫苗讓國高中老師施打，希望中央還是要配還疫苗給已提前完成國高中老師施打疫苗的縣市。

盧秀燕說，有關疫苗混打政策，7月25日中央疫情指揮中心記者會表示，在衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議上，專家同意AZ疫苗可混打莫德納，市府呼籲中央早日開放執行。此外，她也感謝疾病管制署、傳染病醫療網中區指揮官黃高彬、各醫師公(協)會及市府各局處在疫情期間的努力，期盼共同為民眾鞏固安全防護網。

在此次防疫會議中，除針對國內外疫情及最新政策報告外，各醫師公(協)會也在會中提出相關建議，大台中醫師公會理事長魏重耀及大台中市診所協會理事何鐘德均建議，中央預防接種專家會議已同意疫苗混打，但目前指揮中心尚未開放混打，盼早日開放執行，而針對快打站經費也建請中央儘速撥補。