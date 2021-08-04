苗栗縣恢復疫苗施打。（謝明俊攝）

苗栗縣因中央疫苗撥配疫苗不足，從7月31日至8月4日暫停施打疫苗，8月4日又獲中央撥配下來，苗栗縣政府提醒鄉親，可洽原預約院所接種疫苗。

苗栗縣長徐耀昌提醒，中央疫情指揮中心8月3日公佈，在8月11日前已接種第1劑莫德納疫苗的第1至3類對象及孕婦，以及7月19日中午12時前，已意願登記莫德納疫苗的65歲以上長者，及55歲以上的第9類對象，收到簡訊通知後，請在8月5日上午10點起至8月7日中午12點前，完成疫苗預約。本期預計接種期程為8月11日至8月17日。

苗栗縣政府表示，為提升登記疫苗施打意願，縣府廣設87個服務據點，專人及專櫃協助疫苗預約服務分別於18鄉鎮市公所、18鄉鎮市戶政事務所、18鄉鎮市衛生所、6鄉鎮市地政所、17鄉鎮市農會、南龍區漁會、通苑區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心等機關單位及衛生局疫苗登記預約專線，無論是尚未意願登記的或是收到疫苗預約接種簡訊的，有無法自行上平台預約或是不熟悉系統操作的鄉親，皆可致電或就近到各服務據點臨櫃辦理疫苗接種預約服務。致電或親洽臨櫃前，請須備妥身分證件、健保卡、聯繫電話。

苗栗縣疫情平穩，8月4日無新增案例，疫苗接種方面，截至8月3日累計接種15萬3063人次施打疫苗，18歲以上人口疫苗覆蓋率33.19％18歲以上人口計。