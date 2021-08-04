台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，北市7家醫院免費PCR篩檢從7月6日至8月2日共篩檢了3.7萬人左右，抓出83例「舊陽性」，而這些舊陽性患者，CT值幾乎大於30，但鼻腔內的病毒無法完全清除，但這些人是不會傳染的，呼籲這些人康復後CT值若大於30，就不要再回去做PCR。

柯文哲說，發病以後隔離17天，特別有做過PCR，CT值大於30，就不需要再擔心，因為有些人感染過，還是一直做PCR，鼻腔內的病毒無法完全清除，自己有念過很多論文，只要CT值大於30就不會感染他人。

柯文哲說，有83人是感染過又回來做PCR，就是因為鼻腔病毒都清不掉，所以產生焦慮天天做，甚至有人做過4次；柯呼籲，如是以前確診過，且已康復了，CT值大於30，其實不用再做了啦！

柯文哲表示，目前沒什麼科學證據顯示，這些人會傳染他人，所以拜託不要一直回來做PCR篩檢，後來發現3.7萬人中驗出新陽性的僅43人，而舊陽性有83個比新陽性的還多了快2倍。