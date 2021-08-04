拳擊甜心黃筱雯在東京奧運拳擊女子51公斤級4強賽0比5飲恨土耳其對手，未能晉級金牌戰，賽後教練劉宗泰指出，整場比賽非常可惜，如果第一回合和第二回合交換的話，結局可能不同，但整體表現已經很棒了。

劉宗泰指出，對手打法在預料之中，不過今天有個比較大的缺失，是速度沒有拉上來，「第1回合只要分數給紅方，第2回合要在追上來，除非有很明顯差距，第2回合我們有兩個10分，我覺得已經裁判有看到，可惜為時已晚。」

劉宗泰並說，第2回合打就知道結果，只能對方有8分的分數，黃筱雯才有機會拿下比賽，只是還是有3位裁判給對手10分，他補充：「筱雯也拚了，看得出來她很想要金牌，也盡力打出主動攻擊，如果第1回合和第2回合交換的話，結局可能不同。」

劉宗泰對黃筱雯整體感覺很滿意、大讚非常好，黃筱雯則說：「有點遺憾沒有把三回合都表現到最好，不過因為是我們國家第一面拳擊獎牌，所以覺得意義重大、也很榮幸。」

奧運拳擊賽事不舉辦銅牌戰，黃筱雯會與另外一名4強賽落敗方並列銅牌，可為自己爭取到國光獎金500萬元。