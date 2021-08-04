大陸央視新聞報導，大陸疫情出現多點發生、局部爆發態勢，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒4日表示，截至8月3日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗已達17億835.6萬劑次；但已累積17個省市區出現本土確診病例，明列144個中高風險地區。而上海浦東機場2日出現的感染Delta變異株病例，經查，與近期江蘇、雲南等地的本土病例基因組並無關聯。專家組研析該病的感染源可聚焦在，因暴露於由境外輸入病毒汙染的環境引發的感染。

米鋒說，當前，全球疫情上升迅速，疫情輸入風險加大。近期，多地機場、口岸、定點醫院陸續出現境外輸入關聯病例，並造成一定範圍擴散。

截至8月4日9時，有17個省市區報告現有本土確診病例或無症狀感染者，大陸現有中高風險地區144個，為常態化防控以來最多。

大陸疫情呈現多點發生、局部爆發的態勢，要從嚴從快推進新發現感染者區域協查，做好重點區域、重點人員管理，防止疫情擴散。要慎終如始做好個人防護，戴口罩、勤洗手、少聚集，積極接種疫苗。

澎湃新聞報導，4日下午上海新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷、市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏、市疾控中心副主任吳寰宇出席。

吳寰宇指出，目前市疾控中心已經基本完成該病例的流行病學調查和基因測序工作。流行病學調查發現，病例在發病前14天沒有接觸過外省市相關病例、無症狀感染者和密切接觸者，發病前14天內沒有國內中高風險地區旅居史，也沒有進口冷鏈物流接觸史。同時現場調查還發現，病例在7月22、23日中曾有在汙染環境中解開防護服等高風險行為。病例發病時間符合新冠肺炎發病的潛伏期特徵。

基因測序結果顯示，該病例感染的新冠病毒屬於Delta變異株。經比對，與近期大陸多地本土病例基因組無關聯，但與境外Delta變異株同源性較高。

經專家組綜合研判分析，認為該確診病例的感染來源可以聚焦在，因暴露於由境外輸入病毒汙染的環境引發的感染。