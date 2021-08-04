東奧羽球男雙金牌「台灣聖筊」李洋、王齊麟，在金牌戰最後1球「鷹眼重現」致勝壓線球，近日紛紛被網友設計為各項周邊，新竹市長林智堅也被麟洋圈粉，喜歡上其中1張網友設計的「終局線上」信用卡，他也自行設計成LIN CHIH CHIEN個人卡，直說「好想辦壓線卡」喔。

據了解，土地銀行有意發行「終局線上」信用卡，以消費額的0.25％計算回饋金，協助國內羽球運動發展。

新竹市長林智堅今天也透過臉書放上他手持「終局線上」信用卡照片，同時也標記決賽當天經典歡呼聲「這局我們IN！」。

林智堅說，許多公股銀行長時間支持體育，從青少年賽事挖掘新星，協助訓練，更成立球隊，感謝土地銀行回應他與其他體育迷的心聲，還能以回饋金支持體育界，他也好想辦1張「壓線卡」。

他今天更秀出1張自行設計且有壓上LIN CHIH CHIEN名字的信用卡，直說如果有發行這張卡，他一定辦。林智堅相關貼文一出，立即引來萬人按讚響應，網友也紛紛回應，「用實際申辦來挺台灣體育！」、「弄成這種圖案，我不是一定得辦1張了嗎」、「真的要發行了，辦起來！」

林智堅表示，東京奧運期間，他也非常關注各項賽事，還曾KUSO扮桌球選手打摃丸，並在IG說，一手拚防疫、一手推建設、一手追東奧，不僅關心世界球后戴姿穎、桌球天才林昀儒、柔道天菜楊勇緯等高知名度選手，同時也關注新竹子弟兵神射手譚雅婷、拳擊天后陳念慈賽程。

在新竹子弟兵譚雅婷團隊回台後，林智堅更準備新竹道地小吃臭豆腐、冬瓜茶，讓譚雅婷團隊品嘗家鄉味。相關貼文一出，網友直呼「好貼心」。