資深藝人曹西平，闖蕩演藝圈40年，不論歌唱、主持、演戲都繳出漂亮成績單，累積一票死忠粉絲，不過卻自爆曾險些遭到封殺，對此，他表示不會去多做解釋，畢竟不需要為了幾個臭錢委屈求全。

曹西平坦言即便身為藝人，許多人對他仍舊不了解，他透露從國三就開始在複雜的地方演唱，像是打架、槍殺案等血淋淋畫面早看到麻痺，從故鄉北上闖蕩演藝圈至今，即便過程中有太多心酸跟委屈，都告訴自己要堅強走下去，如今整個演藝圈變質不再如同以往，總想著什麼時候可以退休，沒想到卻有人耍陰險手段，想讓他沒有節目可以上藉此封殺。

對此，他強調不會對此多做解釋，也不會求任何人，更不會說好聽話巴結人家，不需要為了幾個臭錢委屈自己，接著表示一路走來始終如一，尤其母親往生之後，整個人生都因此改變，從年輕就從不會勉強自己的他，不會到老了才勉強自己做某些事情，加上一輩子獨來獨往的他，心態早已經調整的非常好，強調「每天都做好自己該做的事」。

對此，網友紛紛留言幫他打氣：「錢多又買不到一顆安穩的心，簡單過生活不在乎世俗的眼光」、「人生苦短，身體健康平安快樂最重要」、「歲月讓人生喜怒哀樂看的更透徹，世間就是殘酷舞台」、「人生就是體驗一場專屬於自己的旅程」。