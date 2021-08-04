未來電動車充電可回送電賺價差。台電今在台北營業處啟用「電動車智慧充電示範場」，年底前開放民眾上班日免費使用。該場設有2具50kW(瓩)的直流雙槍充電樁，具有雙向充放電功能，是本島首座V2G(Vehicle-to-Grid)技術示範場。搭配有放電功能的電動車，能將電回送給電網，賺取部分電價。

未來台電還要推出「電動車時間電價」，拉大尖離峰的訂價費率。另方面整合充電樁搭配電能管理系統(EMS)，讓車主可設定充電容量及時間，除充飽電外，在離峰時段充電享優惠價差。

台北營業處位於台大、台科大旁，台電今日上午舉辦「電動車V2G充電樁暨智慧電能管理系統啟用典禮」，現場找來Tesla Model 3、Nissan LEAF與Audi e-tron等3台電動車展示V2G雙向充放電功能。

路上有超過1.5萬輛的電動車，其實如同移動的大型行動電源。台電表示，未這些車不只是透過充電樁充電，更可在需要時將車上電能回輸電網，化身備援供電生力軍。

台電去年底就在金門設置電動車智慧充電示範場，整合發電、儲能與用電端打造「智慧低碳示範島」，現在更與遠傳聯手於本島設置首座示範場域。

台電指出，現有電動車充電為從電網單向朝電動車供電的G2V模式(Grid-to-Vehicle)，而台電充的電示範場設有2具功率達50瓩的直流雙槍充電樁，除一次最多可供4台電動車充電使用外，更具雙向充放電特性，搭配放電功能的電動車，即可在電網有電力需求時，將車輛電能回輸至電網，功率可達15瓩。

遠傳企業暨國際事業群副總經理李明憲表示，因應電動車發展趨勢，遠傳一站式智慧充電服務，共包含充電基礎設施與經營管理兩大面向，從充電樁的佈建、充電管理平台、7x24全天候維運服務、金流支付與對帳系統串接、乃至後續加值服務的開發，例如停車格加裝地鎖、車牌辨識等停車相關環節，都將涵蓋在內。

台電說明，這2具50kW直流雙槍充電樁，使用美規CCS1及日規CHAdeMO兩種充電介面，可供各廠牌電動車使用，而Tesla需搭配轉接器使用；一台基本款Tesla Model 3約90分鐘內可充達80％以上，Nissan LEAF約1小時內可充滿電。到年底前為試營運期間，上班日上午8點至下午5點提供民眾免費充電，民眾需先至區處一樓服務中心登記使用。