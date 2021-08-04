陳仙梅劇中心疼兒子得白血病。（民視提供）

陳仙梅劇中為兒下跪求嫂嫂骨髓配對。（民視提供）

陳仙梅在民視八點檔《黃金歲月》演出「媽媽歌手」孟娜，在劇中獨力扶養兒子志明，不料兒子遭醫師診斷出有白血病，急需要骨髓來配對治療，演活了著急媽媽的陳仙梅，劇中不惜下跪向嫂嫂求骨隨配對，哭得一把鼻涕一把眼淚，讓觀眾看得揪心，直呼孟娜媽媽太可憐，但也有不少觀眾敲碗「志明出事了，就表示爸爸要登場了」，在網路掀起預測「誰是志明的生父」的熱絡討論。

陳仙梅劇中為了小孩治療奔走，坦言最近的戲真的讓她累壞了，體重也逐漸下降，她笑說算是小小收穫，現在被稱是《黃金歲月》的哭戲擔當，已經成功從采苓手上接棒，希望趕快交棒出去。她說最近可能台詞太多，尤其跟志明在病床前有很多對手戲，所以一拿到劇本就找空檔背台詞，但常常被經紀人念說她就是認真到「廢寢忘食」，因為等到她做完劇本功課，一回神發現早餐跟中餐都放涼了，還忘記要睡覺休息，不過她苦中作樂，笑說這樣高壓生活還能瘦身，太妙了。

陳仙梅透露當初知道志明的身世有嚇了一大跳，也大驚編劇這樣的安排，真的會超出大家的想像，但她笑說有簽保密條款，所以想知道真相就鎖定電視播出。不過她透露跟「舊情人」重逢的戲，過程相當揪心，那種感覺就是把情緒抽屜打開，抽出「失戀」的那一格，透過戲劇再體驗一遍五味雜陳的痛，讓她整場演出下來，淚眼婆娑地直呼「心真的好痛喔」。