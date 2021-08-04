戴資穎日前在IG透露金牌戰失利後，獲得摘銅的印度女選手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）溫暖的鼓勵，讓大批台網友對其改觀，開始好奇辛度的身世背景，有位鄉民在PTT問辛度的種姓階級，釣出另名對印度文化瞭若指掌的網友解答，精闢的分析獲得廣大的迴響。

這名發問的鄉民在PTT以「辛度是高種姓的吧？」PO文，表示辛度雖算膚色健康的印度人，但五官深邃又代表國家打奧運，猜測應該是高種姓的人？另名網友2日轉回覆該篇文章揭密，「看你對種姓的定義是什麼，如果照瓦爾那（婆羅門-剎帝利-吠舍-首陀羅四分法）她爸爸是Kapu種姓，歷史上農工階級，媽媽是Kamma種姓，歷史上農人階級，因為繼承父親種姓，所以她算是Kapu，絕對不是婆羅門、剎帝利之類的天龍人，而是偏平民的那種。」

該名網友表示，假設依照印度現代法律的分類，是把種姓制度採取族群資源多寡分成「forward caste（優勢種姓／普通種姓）、backward caste（弱勢種姓）」，那就跟瓦爾那理論較沒關係，婆羅門、剎帝利階級的人也有可能淪落弱勢種姓。能歸屬forward caste的人大部分有社經地位優勢，反之backward caste是社經地位較低的人或賤民，在法律上有公務員保障名額。

「辛度的父母的種姓都屬於forward caste，也就是在泰盧固族裡面發展較好、資源較多的族群，辛度父母是少見的跨種姓婚姻，代表他們不是很傳統的人」該名網友認為辛度最大的成長優勢就是身為排球選手的父母，且父親曾打進奧運。網友補充，依據膚色判斷種姓已不準確，尤其南印度的人膚色普遍較深，西北印度及靠中亞地區的居民，無論種姓高低都有膚色較白的。

網友精闢的分析獲得鄉民的熱烈討論。（圖／翻攝PTT）

印度1948年脫離英國殖民後，傳統種姓制度被法律廢除，但千年文化根深柢固，目前仍存在於印度社會，從辛度在東奧摘銅後，「PV Sindhu caste（辛度種姓制度）」搜尋量暴增7倍，就能看出暫時無法完全消除這觀念，印度媒體《ScoopWhoop》因此感嘆：「這就是2021年的印度嗎？」

儘管如此，辛度依舊努力推翻傳統觀念，她致力於印度女性平權運動，多次在IG呼籲社會關心女性的權益，更主動投書《The Times of India》（《印度時報》）要女性不要把月經當作阻礙夢想的絆腳石，希望月經污名化早日消失在印度社會。