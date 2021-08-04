毒品誘惑力高，為保護青少年身心健康，新北市政府警察局近期與新北市少輔導委員會合作，設計3種心理測驗遊戲，測驗民眾的「需求與渴望」、「面對恐懼的方法」及「面對誘惑的自制力」，以此找出涉毒的可能。新北市警局少年隊表示，測驗將分3周3階段進行，民眾可至少年輔導委員會、少年隊臉書參與，有機會抽出精美小禮物。

新北市警局少年隊表示，心理測驗穿插著多種故事情節，也有小朋友喜愛的童話圖片，藉由故事旅途面對自身恐懼，來測出民眾拒毒的能力，跳脫出以往的反毒宣導，希望讓成人和青少年都能投入測試，了解自我狀況。

新北市政府警察局少年隊長林柏宏表示，用心理測驗方式進行測驗性宣導，不同於以往大部分的反毒宣導，不論是實體或虛擬活動大多是藉由外在宣導刺激內在反省，警惕防衛機制，這次則是以內心狀態出發，讓民眾衷心發想，了解自我狀態，並拒絕毒品誘惑。

林柏宏補充，本次的心理測驗，分3週3階段進行，第一階段：8／4-8／11「你重視什麼？」、第二階段「面對恐懼的方法」8／12-8／19第三階段：8／20-8／27「面對誘惑自制力」，民眾可至新北市政府警察局少年警察隊臉書、IG粉絲或新北市政府少年輔導委員會臉書，進行測驗，按讚、標記2位朋友，連續3周參加測驗就可參加抽精美小禮物。