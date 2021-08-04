高雄市副市長林欽榮4日前往視察大寮區第81期市地重劃工程，其中重劃區內規畫的公十與公十三等2座公園，配合整體出流管制計畫，將以滯洪池公園為概念，可調節區內降雨洪峰，肩負起滯洪功能，有望於明年9月前完工，優先開放提供民眾使用。

位在大寮區鳳林路四路西側的第81期市地重劃區，面積高達48.78公頃，原是商協新村等12個國軍眷村原址，在高市府與國防部合作下，以市地重劃方式開發，重劃後提供可建築土地面積約28.78公頃，取得公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施面積約20公頃，其中包括11.32公頃的公園綠地，市府將投入超過2.8億元的經費開闢建設。

林欽榮表示，重劃區公共設施配置著重綠資源的整合與延伸，重劃區內規畫中的公十與公十三等2座公園，配合整體出流管制計畫，將以滯洪池公園為概念，調節區內降雨洪峰，肩負起滯洪功能，公園規畫概念延伸鳳凰山生態景觀，地景意象融入地方特色，並規畫休憩設施，提供社區交誼活動空間。

林欽榮視察重劃工區時，指示工務局及水利局採「逕流分擔」與「出流管制」措施，共同分擔滯洪、蓄水責任，藉以提高土地整體耐淹能力，並採抽排式滯洪設施，以期在重要時刻也能100％發揮滯洪功能。工務局養工處也表示，將配合未來瞬時強降雨的考量納入整體規畫，而第一工區的公十及公十三等2座滯洪池公園有望於2022年9月前完工。