新北市第19座公立「樹林生命紀念館」6月已完成第二期工程，往年開放申請櫃位時，大批民眾都會守夜排隊，盼為祖先選好位，第一批開放第一日就售出1000多位，未料近期開放第二批申請卻爆冷，開放2925個塔位僅有470位民眾申請；殯葬處表示，可能第一批開放時，多數在地民眾已提出申請，登記數才會銳減。

樹林生命紀念館上月22日至29日開放民眾申請骨灰櫃位，區公所今日公開抽出選位順序，不過申請人數遠遠不及第一批櫃位申請狀況。樹林區公所表示，每位申請人最多可以申請5個親屬櫃位，這次櫃位申請數僅有703位，塔位還剩餘2222個，與前年申請數相差甚遠。

樹林區公所表示，紀念館前年開放申請5049個骨灰櫃位，由於周邊僅有樹林公立示範公墓、鶯歌示範公墓納骨塔，兩處的塔位和櫃位皆不足，當地民眾盼望申請新櫃位多年，在申請日開放前2、3天就提早卡位，拿出塑膠椅等裝備守夜排隊抽號碼牌，場面轟動像在排演唱會，但今年因疫情關係改採用線上預約後，申請狀況卻不如預期。

殯葬處表示，樹林紀念館第一期骨灰櫃收費約在2萬5000元至4萬元間，因為價格適中、周邊環境清幽，先前有不少在地居民搶著申請，先前第一批次骨灰櫃位已在今年5月全數售完，因疫情影響，本次櫃位採線上登記、抽籤選位，登記人數會銳減可能是因為第一批開放時，多數在地民眾已完成申請導致。

殯葬處表示，目前樹林紀念館第二期已完工，館內增設了2萬9000個櫃位、1萬2000座神主牌位，目前僅開放一館牌櫃位供民眾申請，雖然本次的申請量不多，但因應長期喪葬需求，二、三館也將視情況增設櫃位、牌位供民眾申請，下半年也預計開放新莊生命紀念館牌位及雙溪懷恩堂骨灰櫃，供民眾線上申請。