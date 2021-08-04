「把工作當成生活的一部分，好好享受它！」永慶房屋的專業經紀人蔡承恩已經入行八年，他把每一位客戶當成朋友，認為所有的相遇都是緣分，總是以自身經驗來與客戶交流，從聊天的過程中逐漸聚焦客戶需求，承恩分享，每一位客戶都有不同的買屋、賣屋需求，每個人也都有不同的故事，因為把客戶當朋友，更能夠站在客戶的角度思考，「秉持著真正想幫助人的心，誠實把所有資訊傳達給客戶，即使最後沒有成交，也不覺得可惜、失意，能夠成交就是緣分！」

獲傑出不動產經紀人殊榮 持續深耕誠實服務信念

「其實我8年前剛加入永慶的時候，公司的制度就很好了！」除了有完整的師徒制之外，店內的工作氣氛也是承恩讚賞的重點，店內同事都會事先安排好每週的工作進度，搭配公司的科技工具及強大系統，工作效率更加倍，同事間彼此之間團隊合作，遇到問題時總會互相協助，創造出深厚的革命情感！

有了科技工具的輔助搭配專業且貼心的服務，讓承恩2017年到2019年都拿下永慶房屋銷售排行前20名，去年2020則榮獲區部冠軍及最佳團隊第2名的肯定！承恩更被挑選代表公司參加新北市不動產仲介經紀商業同業公會的傑出不動產經紀人選拔，他也不負眾望成功報回獎項，他分享到，業務是一項累積的工作，唯有你不斷耕耘，才可能有大的收穫。

因為公司良好的制度，蔡承恩(圖左)高效完成工作後，經常利用休閒時間與老婆到處走走。 (圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

疫情影響不卻步 專人導覽搭配實境找房創佳績

最近疫情影響了各行各業，承恩分享，其實房仲產業多少有受到一點影響，但公司分析，買屋及賣屋的需求並不會因為疫情而消失，需求依然存在只是大家變成在線上看物件居多，面對看屋的模式改變，承恩跟隨公司創新的專人導覽及線上賞屋的策略，透過電話及訊息等方式，還是與客戶保持良好的互動，也持續介紹適合的物件。

承恩笑著分享，因為我是一個很需要獲得成就感的人，所以在服務客戶時我都會想得更多，像疫情期間，大家避免出門賞屋，面對客戶在線上提出的疑問，我不僅用電話及文字解答，更會拍攝影片及尋找相關資料提供給客戶，把服務做到好讓我感到很有成就感！

店內氣氛和諧，同事工作上互相支援，下班後也經常一起聚餐。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

以自身經驗提攜後輩 鼓勵新鮮人勇於嘗試

承恩不僅是客戶值得信賴的專業房仲經紀人，在同事眼中更是一位可靠的師父，入行至今也帶領過不少新進的同仁，他總是以鼓勵與即時支援的方式來指導新人，「因為我也曾當過新人，所以知道他們可能會遇到什麼問題，可以提前指導，適時提供協助可以幫助他們更快上手，如果有帶看的話，只要有時間都會陪同一起去，之後提供意見回饋給他們，我覺得這是最有效的方式！」

除此之外，他更鼓勵社會新鮮人不要害怕嘗試新的領域的工作，選對產業及公司就可以讓你迅速成長，永慶有完整的制度，還保障前9個月每月五萬收入，讓新人可以放心學習，承恩分析房地產業是一個值得學習的領域，認真學有機會成為專業的房產專家，未來自己如果要買房子時也有很大的幫助，最重要的是，努力付出與收穫成正比！未來承恩也會持續用心服務，成為客戶專業的房地產顧問。