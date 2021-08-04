阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗發明者之一、英國牛津大學科學家吉伯特（Sarah Gilbert）對抗病毒的貢獻化作永恆的芭比，盼鼓舞更多年輕女孩以科學為職志。

路透社報導，美泰兒公司（Mattel Inc）生產的「榜樣」芭比，這次選出對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有功的6位女士，其中一位就是59歲、共同研發出牛津－阿斯特捷利康疫苗的吉伯特。

以吉伯特為原型的芭比，和她本人一樣有頭紅褐色頭髮與黑色粗框眼鏡，身穿深藍褲裝與白襯衫。

吉伯特受訪時說：「創造出以我為原型的芭比是不可思議的概念，但我希望能鼓舞更多年輕女孩以科學、科技、工程與數學為職志。」

吉伯特選擇非營利組織WISE（Women in Science & Engineering）獲得美泰兒公的捐款。WISE致力於鼓舞年輕女孩投入科學、科技、工程與數學等領域。

她說：「我對於鼓舞下一代女孩從事科學、科技、工程與數學有關的工作充滿熱情，希望這些孩子看到我的芭比，能了解到科學工作對於幫助我們周圍世界有多重要。」

根據美泰兒公司，同時推出的抗疫典範芭比，還有紐約威科夫醫院（Wyckoff Hospital）治療首位染疫病患的急診室護理師歐蘇利文（Amy O'Sullivan）；來自拉斯維加斯、力抗對亞裔人士偏見的醫師克魯茲（Audrey Cruz）；加拿大多倫多大學（University of Toronto）對抗系統性種族歧視的精神科住院醫師奧里烏瓦（Chika Stacy Oriuwa）。

還有巴西生物醫學研究員迪赫素斯（Jaqueline Goes de Jesus），她在巴西領導COVID-19變異病毒的基因體定序工作；以及澳洲醫師懷特（Kirby White），她設計出一種可以讓前線醫護人員洗滌和重複使用的手術袍。

在過去數十年以來，芭比從事超過200個職業，像是總統候選人，以及早在距離阿姆斯壯（Neil Armstrong）登陸月球前4年，美泰兒就推出了太空人芭比。