林明溱與信義鄉長全志堅、原民局長史強等人，前往同富村、羅娜段、明德村等地會勘，並同意編列經費改善農路、邊坡、擋土牆。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉自強村烏松崙道路除是居民出入及農產運輸要道，同時也是梅花季的觀光要道，為改善年久失修的道路，縣府向中央提出改善計畫，順利爭取到前瞻計畫建設經費720萬元，另縣府自籌款180萬元；縣長林明溱表示，南投是觀光及農業大縣，希望儘快改善路面，提供用路人更安全舒適的道路。

烏松崙道路為既有道路，部份路段破損龜裂嚴重，沿路可見到綜橫向裂痕、坑洞、路面凹陷、孔蓋周邊破裂等狀況，另部分道路過於狹窄，導致會車不易。改善計畫以道路平整度、排水性、安全設施及環境為重點，從0K至6K＋190，共有10個路段將進行施工，總改善長度2430公尺，瀝青混凝土鋪設總面積達1萬5800平方公尺，排水設施改善約65公尺，總經費共900萬元。

林明溱4日下午和縣議員陳淑惠、立委許淑華服務處主任吳瑞龍、自強村長陳永松等人前往會勘。林明溱說，烏松崙道路每年到梅花季都吸引許多觀光客，沿線車水馬龍，道路因年久失修非常需要改善；縣府順利爭取前瞻計畫經費，將儘快改善，明年觀光客賞花將有更安全的道路。

陳淑惠指出，南投縣經費雖然比其他縣市少，但推動建設的努力不輸其他縣市，此次向中央爭取到經費，相信縣府一定能給地方更優質的道路通行。

林明溱與縣議員陳淑惠、謝明謀、信義鄉長全志堅、縣府原民局長史強等人，前往同富村、羅娜段、明德村等地會勘，並同意花費約270萬元改善當地農路、邊坡、擋土牆。