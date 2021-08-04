台中太平新興路一家汽車旅館驚傳命案，27歲男子疑遭人悶斃並丟包棄屍。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

警方在訊後依殺人罪將三人移送。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區一汽車旅館4日晚間發生年輕男子遭挾持悶斃棄屍客房凶案，涉嫌行凶的19歲張男、19歲蔡男以及20歲邱男隨後開車到太平警分局投案，警方調查發現三人與27歲康姓死者因網路簽賭有財務糾紛，三人也辯稱，在車上錯手悶死康男後，將他載至摩鐵是想為他急救，警方也在訊後依殺人罪將三人移送。

台中太平區新興路一家汽車旅館房務員3日晚間6點多在客房發現有男子倒臥房內已無生命徵象嚇得報警，不到半小時內，涉嫌行凶的19歲張男、與同齡蔡男以及20歲的邱男等三人也開車到太平警分局投案，聲稱與死者有財務糾紛。

警方調查，死者為27歲的康姓男子，而張、蔡、邱等為網路簽賭上線，三人懷疑康男吃錢未如實上繳，金額達千萬元，3日下午4時將康男約至北屯區綏遠路一家汽車旅館談判，康男否認A錢，爭執不下，張男等三人對康男拳腳相向，因投宿休息時間將屆，三人又開車將他架離現場。

三人指稱，途中康男於車內抵抗，邱男以康男的外衣塞住口鼻，未料兩、三分鐘後康男即無聲息，三人情急之下開車將康男載至太平這家汽車旅館，原本想要為康男急救，但發現其已無生命徵象，就商量開車到警局自首，才會將康男留在汽車旅館內。

檢警4日也進行相驗，發現康男身上並無刀傷、槍傷，但多處瘀青，已抽血驗是有毒化物反應，至於是不是因窒息致死，預訂5日上午在生命禮儀所崇德館進行解剖釐清。