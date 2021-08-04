林則希加入《天之驕女》。（三立提供）

曾智希劇中開始與林則希飾演的雙面人有感情戲。（三立提供）

曾智希劇中開始與林則希飾演的雙面人有感情戲。（三立提供）

曾是民視力捧小生的林則希，近日加入三立八點台劇《天之驕女》演出，挑戰雙重人格角色，一面是暖男梁又勝，另一面是惡魔Damon，與曾智希所飾演的張仁芯有不少對手戲；由於兩人外型登對，部分網友開始倒戈希望曾智希放生劇中老公余秉諺，和林則希配對。曾智希近日拍戲災難重重，被脅持綁架、跌倒樣樣來，四肢佈滿瘀青惹人心疼，曾智希表示：「我的苦難都是因為林則希的出現才開始的，只要一遇到他就沒好事。」

曾智希剛加入劇組時，容易把角色情緒帶入現實生活，特別是有吵架戲碼或是情緒高昂的劇情，會讓她的心情沮喪，現在懂得投入其中，越演越放鬆。劇中林則希有雙重人格，現實中曾智希不曾遇到這樣的人，但有遇過情緒反差很大的前男友，一言不合就摔東西，有次吵架，對方一拳打在鐵門上，把別人家的門給打凹，讓她下定決心不能再和有暴力傾向的對象來往。

在感情上，曾智希無法接受比自己年紀小的對象，從前在家中就是個小霸王，個性愛撒嬌，喜歡被人照顧的感覺，將自己比喻成貓，喜歡向人討摸摸、討拍拍，因此也比較喜歡大男人性格的人，她笑說：「我真的很需要被照顧，以前我不會用洗衣機、電鍋，後來才慢慢學會。」

最近因林則希的加入，讓曾智希反而災難重重，她笑說：「劇情設計暖男林則希英雄救美，因此只要我遇到林則希就準沒好事，只要他一出現我就會跌倒，跌了至少4、5次。」林則希在友台演過多部台語八點檔且多半演出反派，這次飾演雙重人格的角色，惡魔人格可望繼承黃少祺的亦痞亦邪，而讓更多女粉絲開心的是可以看到他溫文儒雅的書生面。新角色受到網友肯定，林則希開心表示感謝觀眾的支持，並笑稱自己其實也有雙重人格，若有第三重人格，他想詮釋一個反派英雄，對於不公不義之事會挺身而出的黑暗騎士。

劇中林則希愛上有夫之婦曾智希，他表示對於感情有些人可能會選擇默默守護，甚至有人喜歡悲傷受虐的感覺，但現實中他是典型的射手座，無法接受和別人分享同一份愛，「我在感情中還滿霸道的，我要就要全部的愛，能讓我感到快樂的愛才是我所追求的。」為了讓自己投入角色，時常一人靜靜坐在片場角落背劇本，培養情緒，但其實私下的他在朋友面前很搞笑。