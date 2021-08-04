璞園破紀錄選了11名新秀加入，加上林金榜剛好是可以登錄的12人。(黃及人攝)

因應國內當前擁有10支職業球團(PLG六隊、T1聯盟四隊)現象，也讓今年SBL選秀會出現狂破紀錄的詭異結果，一口氣竟有24人獲選，打破2007年選秀會21人入選紀錄，光是桃園璞園就選走11人，九太則是挑選相隔兩年多時間重返籃球圈的曾柏喻當上狀元。

由於璞園上季報名李冠霆、杜譽城兩名落選球員，經過SBL委員會開會決定，今年首輪第1順位不能選秀，結果狀元籤變成第2順位的九太，九太也選了昔日「南湖戰神」曾柏喻，第3順位台銀挑了先前放棄加入夢想家的王偉丞當上榜眼，探花則是第4順位裕隆選的顏聞佐。

沒想到第1輪沒有選秀權的璞園，隨後竟然一口氣選了11人，包含李謨汎、朱恩麟、林俊恩、邱家佑、趙得恩、陳政軒、吳念哲、林梓峰、周宸緯、陶俊、陳奕綸等人，直到第13輪才告放棄，也創下SBL史上單屆選走最多球員的紀錄。

璞園會這麼做的主因，在於他們除了先前一口氣釋出7名球員，更打算把原本主力升到PLG球隊領航猿打球，所以才會如此誇張挑走11名球員，只是今天代表選秀的人除了總經理陳信安，退役球員林金榜也上台合影，代表璞園人事將有異動。

九太則是因為把大部分球員都送到T1聯盟高雄海神，所以今天也選走7名新秀，裕隆挑走4人，加上補進李其恩、柯旻豪和吳祐任，套句裕隆教練李啟億說的話，「我們走了7人，剛好也補了7個。」台銀只選兩人，上季冠軍台啤首輪就放棄。