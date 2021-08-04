納豆（左）攜曾子余開箱TVBS電視台，透露最喜歡入口處的玻璃帷幕新聞攝影棚。（TVBS提供）

本土疫情降至二級後趨於穩定，《食尚玩家》系列也逐步恢復外景錄影，準備再次引領觀眾們吃喝玩樂。由納豆、曾子余主持的《食尚玩家兩天一夜GO》先帶觀眾開箱雙北伴手禮，跟著他們的腳步一窺錄影所在地TVBS電視台。休息近3個月的曾子余表示：「太棒啦！終於可以錄影了。」

納豆首先介紹他在TVBS電視台最喜歡的地方，就是入口處的玻璃帷幕新聞攝影棚，有別於其他電視台，在這裡你可以近距離看到主播播報，納豆更搞笑指出，如果你好奇主播下半身穿什麼，可以在這一探究竟！讓曾子余哭笑不得表示：「主播都穿套裝啦！」納豆則搞笑改口：「哎呀！疫情期間在家休息太久啦，都不知道怎麼主持了。」

參觀完攝影棚後一行人經過茶水間，曾子余便介紹「茶水間這裡的建材用的非常好」、「扣掉公設其他地方的坪數還很大哦」突然間房仲上身笑翻全場。而茶水間介紹完畢曾子余也開始跟納豆講解TVBS內部的位置分佈，眼尖的納豆看到其中有NHK電視台台北支局，還興奮地說：「我進軍日本演藝圈，就要從這裡開始。」曾子余並透露自己之所以這麼瞭解，是因為出入TVBS已有10年之久，納豆則笑稱：「那曾子余你就是這裡的地縛靈。」

歷經2個多月不能出外景，納豆坦言：「太想念外景錄影了，我已先找了民宿跟美食，為之後的外景做準備。」曾子余則是看著之前的外景片段感嘆：「你看我們多開心的笑容，不用戴口罩的感覺真好，真的好懷念出外景的日子。」