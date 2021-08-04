桃園市政府文化局爭取文化部再造歷史現場計畫補助，辦理大溪區老街（和平路、中山路與中央路）騎、牌樓及燈光照明修繕工程，居民反應公工期冗長，尤其疫情降為二級遊客回流，但多戶騎樓天花板電線外露甚至下雨漏水，不僅影響生意更影響居住品質。

為此，市議員陳治文邀集相關局處及包商、居民等共同會勘，文化局表示修繕過程須先拆換屋頂舊有天溝，將要求包商重新施作防水層，並新作不鏽鋼天溝，現階段先將臨時排水管改以PVC管固定，也會要求包商縮短屋頂施作期程，以改善遇雨漏水情形。

陳治文4日再辦理二次會勘，他說，現在民眾的困擾及急需改善的兩大問題，包含工期延宕及修繕過程中遇雨可能造成屋內漏水嚴重問題，但文化局回覆敷衍，甚至只是希望民眾多忍耐，卻無提出明確、積極的做為、應變措施及期程。

另外，市府勞動局及工務局也進行勞安檢查及工程稽核，顯示設計、施工等皆有缺失，勞檢處依規定先裁罰包商6萬元。陳治文強調，大溪老街是桃園市重要的觀光景點，週休假日遊客眾多，工程除影響店家生意，也難保遊客安全，相關局處應該更積極監督工程盡速完工，還給居民及遊客舒適的居住及旅遊品質。