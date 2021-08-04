穆迪分析師表示，越來越多的國家積極推動在地生產半導體晶片的計畫，固然是因為全球晶片確實供不應求，汽車製造業尤其受創，但根本問題還是因為此事攸關國家安全。

晶片對於各種產品的製造至關重要，智慧手機、PlayStation 5 等遊戲機、冰箱和洗衣機等家電、鬧鐘和汽車都需要用到晶片，更別說由大量伺服器組成的數據中心更是需要許多晶片。

穆迪分析公司副董事Timothy Uy接受媒體訪問時表示，主要問題確實是很難取得新的晶片供應，且暴漲的需求不會在短期內減緩。在供需方面，我認為企業正在調整。政府也已經介入這個行動，因為在某種意義上，他們將之視為一種國安問題。

半導體晶片無處不在，沒有這些晶片，很多產品便無法運作。汽車產業感觸最深，因為全球晶片短缺，自今年初以來許多汽車製造商被迫停產。

因為晶片短缺而停產的最新消息，是通用汽車周二宣布下周將關閉北美三座小型貨車組裝廠，停工時間將為期一周。這三座位於密西根、印第安納州與墨西哥的錫勞（Silao）市的工廠，此前才剛復工。

英特爾7月底發布財報時表示，晶片短缺可能持續到2023年。周二才剛發布財報的恩智浦表示，自第三季起晶片供應可望持續增加，但短缺的情況估將延續到2022年，呼應高通在上周發布財報後提出的看法，該公司亦預期晶片供應稀缺的情況將延續到明年。

ING大中華區首席經濟學家Iris Pang此前在路透全球市場論壇上表示，全球晶片荒延燒，智慧手機可能成為下一個受到衝擊的產業。不久之後，蘋果公司在7月底發布財報後提出警告，稱已經影響Mac和iPad銷售能力的全球晶片短缺問題將開始影響iPhone生產，恐導致蘋果營收成長放緩。

為了推進晶片在地生產，各國政府承諾將砸下重金進行資本支出投資，以及大力推進提高國內晶片製造能力的政策。

韓國政府已宣布到2030年，將砸下約4,500億美元提升國內晶片製造能力，並提高了稅負優惠，使自家晶片製造商更具競爭力。

中國政府設立多檔規模龐大的國家基金扶植本土晶片製造商，目標是趕超美國、南韓和台灣等全球晶片樞紐。

而為了保持領先地位，美國通過了一項科技和製造法案，其中將撥款520億美元強化國內的半導體研究、設計和製造能力。歐盟亦已備妥大量銀彈，以提升歐盟的半導體製造業。