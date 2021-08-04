歐股周三早市再創新高。儘管投資人擔憂Delta病毒的全球擴散，但企業樂觀的季度獲利財報，以及新的企業併購活動，讓歐股接續強勁彈升。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.17點或0.47%，為467.55點。歐股也走在連三漲的路徑。
旅遊休閒股、汽車股等經濟敏感類股漲幅最多；科技股則在周二的下跌後彈升。
咖啡連鎖商畢特咖啡(JDE Peet's)上漲5.9%，該公司上半年營業利益超過預期。
英國房屋建築公司Taylor Wimpey上漲4.0%；該公司上調全年獲利預期。
德國時尚品牌Hugo Boss上漲1.3%；該公司預期下半年將維持業務彈升。
德國商業銀行(Commerzbank)下跌4.1%；由於進行重整工作，以及中止一項外包業務，該行第二季轉為虧損。
瑞士藥廠羅氏(Roche)上漲0.5%；彭博報導，軟銀已經斥資50億美元入股該公司。
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