新唐(4919)今(4)日舉辦法人說明會，第二季財報受惠市場需求旺盛，疫情帶動居家辦公需求急增，加上漲價效應，單季營收、稅後淨利均寫新高，光是第二季稅後淨利就是去年全年的1.76倍，累計上半年每股賺3.07元。由於新唐相較同業較晚反映漲價，故第二季尚未完全反映在毛利率，以目前產能供需、市場需求來看，下半年毛利率不會有太大變化，仍可維持在高檔。

新唐第二季單季營收達106.14億元，季增加5.39%、季增加5.38%，首度衝上百億元大關，改寫歷史單季新高紀錄，單季稅後淨利9.39億元，季增加2.47倍，亦為歷史新高，更超越去年全年獲利5.32億元、光是單季淨利就為去年全年獲利的1.76倍，單季每股純益2.36元，單季毛利率40.91%，較第一季拉升約2個百分點，也是繼去年第二季後，再度重回4成大關。

新唐上半年營收206.87億元，年增加298%，稅後純益為12.1億元，年增加252%，累計上半年每股純益3.07元，上半年毛利率為39.94%，年減0.61個百分點。

新唐去年併入Panasonic半導體，更名為日本子公司NTCJ，董事長蘇源茂表示，目前綜效曲線已經浮現，也為新唐今年上半年營運相較去年大幅回溫的一大原因，當初新唐併入NTCJ就是看準人才、技術以及市場，未來為持續朝向將日本新唐產品賣進台灣市場、台灣產品導入日本，以及更國際市場，這部份現在也已經在做。

總經理戴尚義表示，今年上半年因為疫情，居家辦公、遠距教學以及居家娛樂等需求大幅成長，帶動PC產品需求強勁。下半年來說，由目前供應商來看，價格還是很硬，供應還是不足，所以新唐可以做出的產品都可以賣掉，故營運反轉不會很明顯，今年受到產能影響確實很大。

戴尚義表示，由於新唐相較同業較晚反映漲價，故第二季尚未完全反映在毛利率，預計後續會陸續浮現，若下半年同業沒有出現調降價格或是美金繼續貶值，下半年毛利率都不會有太大變化，但如果有同業祭出降價，則新唐也會順勢而為。