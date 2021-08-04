成軍4年多的鉅陞建設正式入主志嘉建設(5529)並已更名為鉅陞國際開發，今日舉行首次公開記者會，董事長褚學忠說，疫情干擾難擺脫、時間已進入8月，再加上今年營造成本真的很高，今年不會推出個案，明年才會有案子推出。

入主志嘉後，會不會有什麼增資或購地的計畫？褚學忠說，經營上市櫃公司要有很大的企圖心，因為股東投資公司就是要賺錢，自已會積極又正面的努力，由於剛剛實質增資過了，手中有資金開發一些土地，但現在還不明朗無法宣之於口，至於未來是否還會增資，他則表示，任何計畫都不排除，目前公司還沒有太大資金上的經營問題。

褚學忠表示，鉅陞未來推案範圍不會超過台中，開發的區域特性會以捷運所到的地方為主，目前暫時鎖定桃園A7及淡海新市鎮及台中南屯等區域。他進一步說明，淡海新市鎮這兩年很被唱衰，但外界不知道的事那裡的小坪數產品都賣完了，只有大坪數的案子去化困難，未來公司將會專注小坪數的主流產品。

對於下半年房市是否會迎來報復性買盤，褚學忠則說，房市還是要回歸到市場的供需面有無失衡來看，整體房市表現將和供需、金融市場及資金潮的變化而改變。他說，近年台灣房價會漲和台商資金回流、疫情下全球寬鬆貨幣政策及政府疏困，市場上游資很多，才導致有上漲的動能。