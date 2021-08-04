新冠肺炎疫情肆虐全球，讓許多半導體工廠產能受到影響，同時消費者需求卻因遠距關係暴增，造成半導體產業出現供不應求的狀況，從去年下半年至今都未改善，有分析師指出，目前仍面臨需求高漲及產能不足的2大困境，讓晶片缺貨問題成為國安議題，這也讓更多國家投入半導體產業，盼透過自給自足的供應鏈紓解狀況。

CNBC報導，穆迪分析公司副董事Timothy Uy表示，目前最主要的問題是半導體需求不會在短期內趨緩，同時新的供應量很難出現，導致短缺狀況仍相當嚴重。

由於半導體產業影響廣泛，包括汽車、遊戲機、智慧手機及各式消費性電子產品等都在範圍內，因此許多國家開始正視晶片荒問題，Timothy Uy說：「很多國家積極推動生產自己的晶片，他們意識到這件事已成為國安議題。」

Timothy Uy在上周的一份報告指出，「新的半導體供應鏈無法一蹴可幾，需要花費數年時間才能上線，而且技術以相當快的速度不斷演進，讓產業門檻變得越來越高。」

報導指出，目前韓國、美國及大陸政府都已宣布擴大對半導體的投資，盼能提高晶片製造能力，以建立當地供應鏈的方法解決產業瓶頸，Timothy Uy說：「政府的參與有助於平衡競爭狀況，同時緩解短缺壓力，一旦補貼到位，可能會緩解汽車晶片的供應短缺。」。