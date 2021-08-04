東京奧運中華代表團羽球隊拿下有史以來最佳成績，今(4日)下午5點20分將返抵桃園機場，空軍派出四架幻象戰機及兩架預備機升空，伴飛專機歡迎選手歸國，並將施放熱焰彈慶祝。但據瞭解，六架戰機的伴飛成本至少要花費600萬元。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，希望總統可以不要因為奧運熱，讓空軍在沒有原先預定計畫的情況下突然成為啦啦隊。

台北市議員徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

本屆奧運羽球代表隊「麟洋配」李洋、王齊麟在本季奧運羽球項目，搶下台灣史上首面羽球奧運金牌，球后戴資穎也成功奪下銀牌，創下空前佳績。今天下午羽球隊成員，包括教練蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒 勁、萬佳鑫及選手周天成、王子維、王齊麟、李洋、戴資穎，物理治療師高敏珊、防護員王詩婷共12人，搭乘中華航空CI- 101班機光榮返國，並於5時20分抵達桃園國際機場。

空軍表示，下午將會派出六架幻象戰機升空，除了四架任務機外，另外還有一架預備機，及一架攝影機，實際上將有六架在空迎接。雙方接觸後，機長將會與飛行員進行通聯打招呼，機長也會在戰機列隊後，通知機上乘客進行目視，此時並通知飛行員施放熱焰彈，讓選手迎接這項總統級的尊榮。

對此，徐巧芯4日在臉書回應，我國空軍已然非常辛苦。難以休假、壓力很大，這是現役空軍的常態，在和平時，他們是安靜的守護者；要是戰爭發生，他們是賭上性命保護人民的的英雄。

徐巧芯指出，她百分之百支持台灣的奧運選手光榮歸國，但不需要、不應該增加國軍的壓力，花費國防部的預算建立虛華的排場。她感嘆，這幾年來多少軍官在訓練中殉職？政府對這些事情的「調查」總是雷聲大雨點小，哀悼完以後軍人們還是咬著牙繼續練習，守護台灣。所以更應該審慎評估對於他們的任務是否與他們工作的本質相符。

徐巧芯強調，不適不能理解蔡總統對於奧運選手喜愛，但誠摯希望總統可以不要因為奧運熱，讓空軍在沒有原先預定計畫的情況下突然成為啦啦隊。政府透過政策協助選手的未來發展，以及優化教練、防護員等同樣盡心協助選手相關職業的環境，才是選手們真正需要的。