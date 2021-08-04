談戀愛難免遇人不淑，而最傷人的莫過於遭受背叛，有時對一個人掏心掏肺，可是到頭來卻是一場空，建議在感情中要保持清醒的頭腦，才不會傻傻受傷。搜狐網命理專欄點名，雙魚座、水瓶座、巨蟹座的男性最喜歡拈花惹草，即使已經有了另一半，還是按捺不住躁動的心，用情非常不專一。

▍1.雙魚座

雙魚男性格外向熱情，很擅長社交，即使是不認識的人，也能在他的三寸不爛之舌下迅速放下戒備，並且建立友誼。由此看來，他們無論置身哪種場合，都能玩得很開。但表面上是喜歡交際，實際上卻打著交友的幌子撩異性，即使他已經有了另一半，還是會假裝單身去搭訕他人，倘若遇到令自己心動的對象，他便會主動發起進攻，展開一段曖昧之情，是典型吃裡扒外的人。

▍2.水瓶座

水瓶男不僅自尊心強，虛榮心也強，他們喜歡在異性面前展示自己的優勢與魅力，來達到被關注的目的。在人越多的場合，水瓶男越會注重自己的言談舉止，希望異性主動上鉤，多重性格令人捉摸不透。即使他們非單身，也不會因此收斂，因為多情的基因早已深入他們的體內，一旦有機會出軌便會主動上前，不會迷途知反。

▍3.巨蟹座

巨蟹男一般都很溫柔，個性細心體貼，很會討人歡心，因此不少人都會被他的細節所感動，但不可否認的是，巨蟹男不僅對另一半很暖，他們對其他異性也一樣好。在外人眼中，他們十分熱心，擁有好人緣，但他們其實是想透過這種方式結識更多異性，堪稱「中央空調」，指望他們改變幾乎是不可能的事情。