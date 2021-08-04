慈濟基金會近日完成購買500萬劑BNT疫苗，除此之外，為關懷因疫情期間生活受到影響的學子家庭紓困，讓學子在9月開學後安心就學，慈濟基金會啟動「疾疫紓困專案」，並在慈濟全球資訊網官網正式上線，有需要的民眾可以「線上、電話或親赴慈濟各地社服組申請」。

慈濟基金會指出，因近幾月來台灣實施三級警戒，民眾生活、經濟普遍受到嚴重影響，因即將九月開學，為讓受疫情影響暫時陷困的民眾、學子可及時獲得協助，除慈濟既有提報管道外，增加線上平台填表申請機制，期待讓學子安心就學、人人安心、安身、安生活。

在「紓困專案項目」方面，依身份別，申請包括個人或家庭因疫情遭遇經濟困難紓困生活金申請；高中以上學生受疫情影響導致學費或生活費有困難者紓困就學金申請；因疫情遭遇求學或經濟困難之學生家庭，由學校師長協助提報紓困等項目。

慈濟基金會指出，除了可以透過線上了解與申請外，民眾也可以在上班時間撥打0800-787-080電話，將有專人服務。