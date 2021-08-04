國民歌王周華健和美國愛妻康粹蘭結婚多年，育有一對寶貝子女，混血帥兒子周厚安畢業瑜紐奧良洛約拉大學戲劇系，更追隨爸爸踏入演藝圈，高壯帥氣模樣也讓他獲得不少戲劇邀約；最近周厚安被張艾嘉問到當星二代是否有包袱，他也在爸爸周華健面前吐出心裡話。

周厚安從2014年透過公視戲劇出道，混血帥氣形象讓觀眾印象深刻，後來也被發現原來居然是星二代，爸爸是國民歌王周華健；最近父子倆也一起錄製談話性節目《念念青春》，張艾嘉相當好奇周厚安對於自己是新二代有什麼看法，還透露自己的小孩恨不得別人都不知道他們的媽媽是張艾嘉。

最近周厚安被張艾嘉問到當星二代是否有包袱，他也在爸爸周華健面前吐出心裡話。(圖/ 摘自微博)

對於擁有星二代光環，周厚安坦承的確帶來不少困擾，更在爸爸面前說出背後原因，他認為星二代的身分讓他的人際關係上有影響，因為陌生人知道他是周華健的兒子，莫名就會對他有好感，縮短人與人之間的距離，但這不是靠他自己努力得來的，卻也無法改變，「可是這個就是一出生就有的」。

周華健父子倆感情其實相當好，他2019年發行新專輯，周厚安也特地合體拍寫真和MV，還出席發片記者會，實際行動力挺爸爸周華健。