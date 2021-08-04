大溪木藝生態博物館在藝師館舉辦「木藝職人在大溪」常設展。(呂筱蟬攝)

桃園大溪以木藝產業興盛，在地隱藏許多技師達人，大溪木藝生態博物館因應疫情趨緩，在藝師館舉辦「木藝職人在大溪」常設展，介紹包含江光明、林照山及少見的螺鈿工藝大師鄧福志，讓民眾除了看見精緻作品外，更了解職人們背後努力的故事。

在大溪經營傑林傢俱的江光明，當年儘管父母希望他升學，但他為了生計，國中畢業毅然投入木藝產業當學徒，他說經歷大溪木產業從高峰到低谷的過程至今仍然堅持住，歸功自己在習藝階段多方學習木工、雕刻、漆作等工序，和其他人相比會的比較多，就能不被市場淘汰。

以雕刻見長的林照山工作室隱身在大溪三層老街，細數每天與木頭為伍，他也感嘆手持鑿刀的手，曾經也迫於現實無奈轉行做裝潢，這也對照到大溪木產業的縮影。他表示，雕刻與木工的工法細膩度截然不同，其中雕刻最難的是人像的開臉，要細微呈現出人物性格一直是他挑戰的目標，縱使現在才40多歲眼睛已經老花，對於創作作品仍是甘之如飴。

鄧福志更是大溪僅存的螺鈿職人，螺鈿工藝是以貝殼為主要材料的裝飾性工藝，因為常和木藝結合，也歸納在木產業的一環。1980年代台灣經濟起飛，螺鈿家具開始走入常民生活，從屏風、家具到首飾珠寶盒，是台灣富裕的指標，但進入90年代家具產業為降低成本，間接也讓螺鈿工藝沒落，現在更因無人傳承工藝師已所剩無幾。

展覽4日起對外開放參觀，並於7日上午11點在木博館粉絲專頁舉辦直播活動，讓更多民眾能在線上互動，參與者可參與抽獎獲得職人手工製作手機架。