黃靖倫、林柏妤劇中飾演一對情侶。（TVBS提供）

葛蕾準備對付準女婿。（TVBS提供）

黃靖倫被呼巴掌後留下紅腫掌印。（TVBS提供）

實力派演員葛蕾加入TVBS《女力報到-男人止步2》新一季演出，曾兩度入圍金鐘獎的她，飾演林柏妤媽媽「宋慧喬」。戲裡葛蕾被黃靖倫輪番惡整，從新加坡回來與女兒團聚，順便要好好對付這位準女婿黃靖倫。葛蕾透露，演了這麼多年的戲，第一次還沒看到劇本，只知道角色名是宋慧喬，就覺得非演不可，坦言看了《太陽的後裔》非常喜歡宋仲基，「他零死角、有顏值、有身材，能當宋慧喬，好像又離他更進一步了。」

戲中葛蕾和黃靖倫曾是鄰居，卻因黃靖倫總是調皮捉弄，在珍貴的蘭花裡尿尿、高跟鞋裡塗三秒膠害她腳被黏住、還把她金馬獎盃打斷，甚至將葛蕾媽媽送她的玉鐲摔斷，讓葛蕾忍不住甩黃靖倫巴掌，並喊「再也不要見到你」。葛蕾坦言與黃靖倫拍攝巴掌戲是第一次見面，因為鏡頭很近假不了，黃靖倫請她直接真打沒關係，她也為戲非常結實打下去，結果因黃靖倫有蕁麻疹，整個臉紅腫起來，巴掌痕還直接留在他臉，葛蕾形容「他沒嚇到，我都被我自己嚇到了，總共打了兩次，很擔心第一天上工就把人家孩子給打傻了，該怎麼辦呀」。

黃靖倫也表示，和葛蕾合作印象非常深刻，因為第一場戲就如此火爆，一開始兩人不認識，覺得她眼神很銳利，是個不好講話的人，不過相處後覺得她是個溫暖的姐姐。戲裡黃靖倫小時候調皮搗蛋還捉弄隔壁鄰居，問及現實生活中若遇到這樣的小孩會怎麼處理，身為人父的黃靖倫表示，希望不是自己的孩子，不然會嚴加管教，如果是隔壁鄰居的話，會先觀察父母親也會先了解孩子的心理，才會決定怎麼處置。

葛蕾此次飾演林柏妤媽媽，兩人首度合作，「很喜歡，剛開始很不熟，越拍越覺得柏妤就像我女兒，而且越看我們還真有點像。」林柏妤則讚葛蕾超熱情，第一場是久別重逢的戲，「葛姊（指葛蕾）一見面就用盡全力將我抱入懷中，還把手放我臀部，把我抬起來」，並表示自己其實內心很沸騰開心，因為過去兩人完全不熟識但透過葛蕾主動肢體接觸情感交流後，很快建立母女關係的親密度，也感受到滿滿的母愛。林柏妤也坦言知道要和葛蕾合作壓力很大，近期爆瘦了兩公斤：「葛姊從排戲就不帶劇本，且無論大小場一樣的東西拍10次，10次情緒都給到足，是很棒的模範榜樣，從她身上學到很多，可以和她對戲非常幸福。」