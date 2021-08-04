中華隊好手在東京奧運上表現亮眼，好成績讓全民都開心不已，而女星曾莞婷投資的飲料店，力挺運動好手，宣布名字有「麟、洋、金、銀、戴、資、穎」就免費請飲料，不過有網友就留言為郭婞淳、楊勇緯等多位好手抱不平，對此，曾莞婷也現身回應了。

曾莞婷創立的飲料店慶祝台灣好手在奧運奪下好成績，她在臉書宣布，從今天起至8月8日「只要名字中有麟、洋、金、銀、戴、資、穎，其中一個字（字需相同）出示身分證核對就可以領取一杯免費的女王啵起乃（來）」，曾莞婷也感性說：「謝謝他們那麼賣力的付出」，直呼要普天同慶喝起來。

不過有網友就為郭婞淳、楊勇緯、羅嘉翎等多位好手抱不平，紛紛留言：「怎麼沒有李智凱、羅嘉翎、郭婞淳」、「沒有智凱，幫ＱＱ」、「值得慶祝，女神很棒」，還有人問：「楊勇緯銀牌、郭婞淳金牌怎麼沒有呢？」對此，曾莞婷則親自回應：「因為我是羽球迷」。

曾莞婷回應網友。（圖／取材自曾莞婷臉書）

同時，也有網友留言替曾莞婷緩頰，實在沒必要放大檢視「他們也很棒ㄚ（啊），相信就只是個心意而已」、「不要緊，換你來做活動支持也ok的！」、「可能下一波嘛 別這樣」。其實，曾莞婷私下熱愛打羽球，日前也曾參加明星羽球隊的賽事，因此也會特別關注羽球賽事和選手。