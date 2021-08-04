台東縣警察局台東分局4日舉行落成啟用暨購置新車典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局台東分局4日舉行落成啟用典禮，同時由台東縣長饒慶鈴校閱新購置41輛警用車，饒慶鈴表示，台東縣治安雖為全國最優，但好裝備仍不能少。

台東縣警察局台東分局表示，這次購置各式警用車輛計有41輛，包括轎式巡邏車12輛、四輪傳動巡邏車6輛、休旅式巡邏車10輛、轎式偵防車10輛、休旅式偵防車3輛，總經費約3396萬元，已驗收合格交車。

台東分局說明，採購款式皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，為員警執勤提供精良利器，對於打擊犯罪及保障人民生命財產安全將有莫大幫助。

饒慶鈴表示，這次採購各式車輛，輸出馬力及機動性極佳，且配備符合環保要求，均為台東所需要，相信有了新利器，能持續守護台東最安全的治安；同時警方在災害搶救時總是在第一線，台東山區地形必須要有適合的車輛，才能在第一時間保護人民生命財產安全。

此外，位於台東市新生路與博愛路口的舊台東分局屋齡已有41年，因原有空間不敷使用，經評估規劃選址於桂林北路的台東公園內新建辦公廳舍。新警分局建築面積1477.09平方公尺，總樓地板面積達4727.93平方公尺，並配置6間職務宿舍及多間男、女待勤室共4層樓建築。

新建分局辦公場所寬敞明亮，且停車空間充足，不僅公務車輛出勤便利，也保留車位供民眾報案洽公停放，期望為警察工作注入新的活力，也提供鄉親更好的服務。