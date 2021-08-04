《北京青年報》報導，北京市住建委今天（8月4日）發佈《關於扎實做好住宅小區疫情防控工作的通知》，通知要求物業服務企業持續保持疫情防控意識不鬆懈，各物業服務企業要深刻認識疫情防控面臨的國內外形勢和嚴峻挑戰，嚴格落實將物業服務納入社區防控體系的總體要求，堅持「外防輸入、內防反彈」，接受社區的統一調度和指揮，堅決築牢物業管理區域疫情防控屏障。

積極做好應急處置應對工作，對於居住小區一旦出現散發病例的，物業服務企業要積極配合社區從快從嚴抓好處置，嚴格封閉管控要求，協助物質配送、核酸檢測等工作。

同時，要求物業服務企業，做好疫情防控物資儲備工作。物業服務企業要根據所管項目居住人口和區域規模，對個人防護用品和消毒用品等物資提早進行採購，儲備充足，做到隨缺隨補，以滿足應對突發情況下物業管理區域消毒殺菌使用。

要按照專業部門的要求加大對垃圾場站、電梯轎廂等部位以及人員流動密集場所的消殺力度和頻次，並公示工作記錄，做到科學防控、精準防控、有效應對。