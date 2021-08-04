高藤直壽（左）和楊勇緯在2021年亞洲-大洋洲柔道錦標賽中對戰

日本代表隊在東京奧運中表現亮眼，至今已奪得20面金牌。儘管有網民認為，日本佔了地主之利，但分析認為，這一切都是拜善用數據和分析之賜。

據日本經濟新聞4日報導，日本隊能在柔道項目連續4天頻頻奪金，是分析了4萬多支比賽錄影，利用相關數據來分析對手，並回饋選手和教練的結果。

分析顯示，在最近舉行的兩場世界錦標賽柔道項目中，得分最高的由「過背摔」和「內股」等主要招數，轉換為變化較多的「空氣摔」。而海外選手在放低姿態時，更傾向使出空氣摔，結果這珍貴的發現，被告知高藤直壽，還有他的教練古根川實，並精心研究了對策。結果在東奧男子60公斤級決賽中，高藤了擊敗台灣「排灣族勇士」楊勇緯。分析認為，這是日本隊奪得金牌的重要原因之一。

事實上，自從2016年里約熱內盧奧運會以來，只要有重要的國際大賽，日本都會出動分析人員，利用系統拍攝並分析4000多名選手。選手和教練可以從影片中看出，該在甚麼位置抓住對手的柔道服，還有該使用甚麼招數因應等。