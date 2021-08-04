池珍熙在《The Road：1的悲劇》扮演主播。（friDay影音提供）

由「不老男神」池珍熙、尹世雅、金惠恩等演員主演，改編自日本小說家法月綸太郎的推理小說《一的悲劇》的最新韓劇《The Road：1的悲劇》開播在即，劇組今天(4日)於首爾舉辦新戲記者會。池珍熙自爆演完《Undercover》之後原本想休息一段時間，但接到本劇邀約，看了劇本之後非常高興，以為扮演主播就是只要坐在室內夏天吹冷氣、冬天吹暖氣看讀稿機就好，心想「我可以輕鬆地拍戲了」，結果開拍之後才發現完全被騙了，實際播報的戲份還不到十分之一，大多時間都在室外跑來跑去不說，甚至還淋了雨、受了傷，故作受騙上當的幽默發言令眾人笑翻。

近年來作品大多是演高雅貴婦的尹世雅，這次在劇中飾演池珍熙的妻子，這也是兩人繼2010的電影《平行理論》之後，相隔11年再次扮演夫妻。尹世雅在記者會笑著透露以前覺得池珍熙是個很帥氣但又有點距離感的前輩，但如今上了年紀再聚首，感覺池看起來與過往不同，是個不論男女老少都能當好朋友的親切男人。池珍熙對於和尹世雅再續前緣則表示，當年拍的是懸疑驚悚片，因此私心希望之後能有機會和尹世雅拍出漂亮的浪漫愛情劇，雖然這次的劇情與這個願望有些不同，但尹世雅「就像坐時光機來的」一樣美麗如昔，因此覺得很幸福，笑稱「我認爲會有很多人羨慕我」。

而被譽為「凍齡女神」的金惠恩，這次則飾演渴望出人頭地的深夜新聞主播車徐瑛。早期是以氣象播報員出道的金惠恩在記者會上透露，自己小時候的夢想是當主播，大學畢業後常去電視台參加考試，但最後很可惜地沒能成爲主播，因此演出本劇也算是實現了自己的夢想。她也爆笑透露自己原本要回濟州島生活一個月，但製作公司代表卻跑去濟州島和她一起吃晚飯，聊了各種各樣的話題，讓她動了要一起合作的念頭，沒想到回首爾看到劇本之後才發現自己把角色想得太簡單了，一度有點後悔，不過基於自己非常喜歡這部作品，且要負起責任實踐諾言，所以開心參與了本劇，並在拍攝過程中找到了逐漸克服自我侷限的契機。

金惠恩在日前的訪問中還透露，以前當氣象播報員時會斟酌當日天氣來搭配衣服，因此培養了思考如何用時尚來表現角色的習慣，這次飾演的車徐瑛是個會冷嘲熱諷、頭腦靈活且敏感的人，所以她會更加著重在外貌上，用心搭配髮型、化妝品與飾品。金惠恩與尹世雅在10年前就在戲劇《你真漂亮》飾演姊妹而結識，這次能再度合作心中充滿了感謝，再加上池珍熙對自己也很親切，因此覺得很幸福能參與本劇。

此外，本劇也是金惠恩繼2013年的戲劇《黃金彩虹》之後再度與安內相扮演夫妻，更有趣的是近期在多檔熱門韓劇中都有參演的安內相被台灣網友笑稱根本是內建在電視裡的「安內建」，而且在預告中還能見到金惠恩與安內相竟然有吻戲，兩人這次又會擦出怎樣的火花也備受粉絲們的期待。