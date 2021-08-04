中央災害應變中心進入2級開設，下午召開第一次工作會報。（中央災害應變中心提供）

中央氣象局於今（4）日下午2時30分發布盧碧颱風海上颱風警報，中央災害應變中心同步進入2級開設，副指揮官農委會副主委黃金城4時召開第一次工作會報暨情資研判會議，指示進駐單位務必上緊發條，落實整備措施。

根據氣象資料顯示，盧碧颱風今日2時位於台北西南西方約700公里海面，以每小時13轉10公里速度向東北轉北移動，預計將對東沙島海面及台灣海峽構成威脅。

中央災害應變中心表示，受颱風及其外圍環流影響，北部、東半部含蘭嶼、綠島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前恆春半島已有長浪，前往海邊活動請注意安全。

應變中心將持續監控颱風及劇烈天氣動態，並請利用多元管道提供民眾各項警特報訊息及天氣概況，呼籲民眾現階段中央流行疫情指揮中心雖為二級警戒，仍請落實防疫防颱作為，颱風影響期間儘量待在家中，避免外出或前往海邊進行海上活動。