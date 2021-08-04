跨電信商區塊鏈技術業者TBCASoft Inc.(美商鏈通科技,下稱“TBCASoft”) 今(4)日宣布完成B輪募資之首次交割(Initial Closing)，募集金額最高可達2,500萬美元。該投資由韓國互聯網巨擘Naver Corporation旗下的金融科技子公司Naver Financial Corporation（Naver Financial）領投，軟銀集團旗下電信子公司SoftBank Corp.(軟銀）參與續投。Naver Financial於首次交割之最高投資金額達2,000萬美元，成為TBCASoft之第二大機構投資人，軟銀則於本輪挹注500萬美元，維持持股最高之機構投資人。

透過此輪戰略投資，TBCASoft、Naver Financial與軟銀三方進一步強化了建構全球最大開放式行動支付網絡的共同願景，讓全球不同的行動支付業者彼此間可以分享用戶及商家，執行即時的跨國界、跨機構交易，為行動用戶帶來更好的消費體驗。B輪資金將用於加強HIVEX網絡的國際擴張，首先在東北亞包含日本、韓國和台灣等地推出，隨後拓展至東南亞地區，此外，資金也將用於人才的招募及推動更多創新。

由TBCASoft開發的HIVEX開放式行動支付平台是一個利用分散式賬本技術優勢的跨電信商支付區塊鏈網絡。透過HIVEX平台，交易數據得以即時清算，無單點故障的疑慮，因此能在兼顧高度安全及經濟效益下有效遏制詐騙風險。HIVEX專為基於二維碼(QR code)的行動支付而設計，有效率地連接不同行動支付業者的用戶和商家。消費者能夠使用自己熟悉的行動支付服務在世界各地任何顯示 HIVEX標誌的商家進行QR code支付，因此，HIVEX網絡為行動支付業者的商業規模帶來了更高的擴展性，並優化全球行動支付用戶的購買體驗。

HIVEX平台目前已完成商轉前的實測，待重啟國際旅遊和經各地主管機關核准即可為行動支付業者提供跨境服務，首推市場包括日本與台灣。台灣的合作夥伴包含國際連（及其行動支付服務“Pi”）和 亞太電信（及其行動支付服務“GtPay”）。更多加入HIVEX的行動支付業者、銀行和電信商，將會陸續宣布。

TBCASoft創辦人與執行長暨國際電信區塊鏈聯盟(CBSG Consortium)聯合主席吳陵表示：「我們十分歡迎Naver Financial 加入我們戰略投資人及合作夥伴的行列，我期待與包含Naver Financial、軟銀等全球合作夥伴共同攜手加速推動HIVEX的發展。HIVEX利用區塊鏈技術作為全球支付清算網絡能為所有行動支付業者擴大使用場景，提供更快速、更安全的行動支付清算服務。HIVEX服務從亞洲出發，將快速地擴展到全球。」