譜瑞-KY(4966)今(4)日舉辦法人說明會，第二季每股賺15.98元，獲利創單季新高，累計譜瑞-KY獲利更直逼3個股本，展望第三季，譜瑞-KY營收將持續成長，有機會續創新高。

譜瑞-KY第二季合併營收為49.03億元，季增加12.89%、年增加34.89%，稅後淨利為12.61億元，季增加22%，年增加49.5%，每股稅後盈餘為15.98元，獲利創下單季新高。

累計譜瑞-KY上半年合併營收為92.47億元，年成長40.23%，稅後淨利為22.94億元，年增加56.48%，每股賺29.12元，直逼3個股本。

展望第三季，譜瑞-KY預估合併營收美金1億7650萬~1億9450萬，相較第二季成長0.71%~10.96%，合併毛利率落在44%~48%，合併營業費用美金3250~3550萬。

董事長趙捷表示，第三季需求依舊在高峰，譜瑞-KY會積極滿足客戶需求，儘管下半年NB市場出現雜音，Chromebook下半年需求預估將減緩，但看到電競等高階筆電需求持續強勁；另外，趙捷表示，譜瑞-KY明年會持續推出新品，預計2022年依舊是成長的一年。

除NB主力產品外，譜瑞-KY其實近幾年已瞄準車聯網市場，今年車市也明顯回溫，趙捷表示，譜瑞在車用市場已經有初步成效，符合車用規範的PS8461V重定時器產品6月已可開始供貨，現在產品也已經在終端汽車產品中、並於市場販售，未來USB-C車用產品也會進入大陸車廠。